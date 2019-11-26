В Карабахе снова подняли вопрос об объединении с Арменией

Согласно информации, провокационное мероприятие организовали "Степанакертский пресс-клуб" и общественная организация «Армянский выбор». Участники мероприятия заявили, что «политическая ситуация в Армении располагает к тому, чтобы Нагорный Карабах вошел в состав этой страны».

В оккупированном Нагорном Карабахе снова подняли вопрос о присоединении к Армении. Как сообщает «Кавказский узел», подобный вопрос в частности обсуждался на круглом столе в Ханкенди (Степанакерте).

Круглый стол приурочен к 30-летию совместного решения Верховного Совета Армянской ССР и структуры, именовавшей себя Национальным советом Нагорного Карабаха, «о воссоединении».

Президент "Степанакертского пресс-клуба" Гегам Багдасарян отметил, что цель мероприятия - создать "общественный консенсус" вокруг данной темы. "Насколько это возможно, трудно сказать", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла". Багдасарян добавил, что обсуждения будут продолжены, в частности, за круглым столом в Ереване.

В свою очередь, политолог Александр Канянян отметил, что ситуация в Армении радикально изменилась, и пришло время "подвести итог давней правовой и политической реальности воссоединения".

Еще дальше пошел глава аналитического центра Modus Vivendi, политолог Ара Папян, который в своем выступлении отметил, что решение от 1 декабря 1989 года является достаточным основанием "для провозглашения Единой Армении".