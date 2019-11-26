Экс-премьер Испании: Европа выиграет от членства Турции в ЕС

«Турция должна войти в Евросоюз. Я всегда говорил, что Европа от этого только выиграет», - сказал Сапатеро, отметив, что Турция обладает большим потенциалом для сближения Востока и Запада.

Членство Турции в Евросоюзе сделает Европу лучше, заявил экс-премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро на X Босфорском саммите в Стамбуле.

«Турция своими усилиями по урегулированию миграционного кризиса доказала, что является активным и сильным игроком в регионе», - сказал Сапатеро.

Сапатеро отметил, что для безопасности на международной арене необходимо обеспечить стабильность на Ближнем Востоке, подчеркнув важное значение усилий Анкары в этом вопросе и напомнив, что всегда поддерживал вступление Турции в ЕС.

«Уверен, что членство Турции в ЕС способно укрепить это объединение. Настоятельно призываю турецких предпринимателей работать на территории ЕС. Это очень важно для Европы. Если мы говорим о новом миропорядке, то обязательными его условиями являются стабильность и мир, что невозможно без сотрудничества», - сказал Сапатеро.