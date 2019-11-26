Ильхам Алиев соболезнует президенту Албании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Албании Илиру Мете в связи с человеческими жертвами в результате землетрясения.

«Уважаемый господин президент, глубоко опечален известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего в Вашей стране.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Албании, желаю исцеления раненым и пострадавшим», - говорится в тексте соболезнования Ильхама Алиева.

Отметим, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на 26 ноября. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом. Число жертв землетрясения в Албании в настоящее время возросло до 30 человек. 45 человек удалось спасти из-под обломков. Ранения получили порядка 650 человек.