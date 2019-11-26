Путин и Эрдоган согласовали дату новой встречи

Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию в связи с открытием газопровода "Турецкий поток" определена, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, не называя ее. Он отметил, что дата должна быть согласована с турецкой стороной, сообщает Интерфакс.

"Да, визит с началом работы "Турецкого потока". Я не могу сказать, потому что это должно быть согласовано с турецкой стороной, еще пока рано говорить", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, известна ли дата визита Путина в Турцию.

Он добавил, что Путин и Эрдоган по телефону обсудили этот вопрос и договорились о проведении встречи, посвященной открытию газопровода.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка обеспечит газом Турцию, вторая - страны Южной и Юго-Восточной Европы.