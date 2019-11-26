Десятки армян застряли в Стамбульском аэропорту

Примерно 150 пассажиров рейса Стамбул-Ереван, которые должны были вылететь в ночь на 27 ноября, застряли в Турции, так как авиакомпания Atlas Global отменила все полеты.

"Рейс Стамбул-Ереван должен был состояться этой ночью, но утром мы узнали, что нас одурачили. Ни одна компания, занимающаяся продажей авиабилетов, не сообщила заранее о прекращении рейсов. Мы узнали об этом менее чем за сутки до вылета", - пояснил Шаинян.

Он рассказал, что уже 6 лет ведет свой бизнес и периодически ездит в Турцию за товаром. За все это время он ни разу не сталкивался с подобной ситуацией.

"Все пассажиры нашего рейса сейчас ищут пути, чтобы вернуться в Армению. Кто-то решил вернуться через Киев, кто-то – через Москву. Сам я купил билет в Тбилиси, а оттуда на такси доеду до Еревана. Завтра ночью уже буду дома", – пояснил мужчина.

Напомним, турецкая авиакомпания Atlas Global отметила, что причиной решения об отмене рейсов стали убытки, понесенные в результате сложной экономической ситуации в Турции. В заявлении также отмечалось, что 16 декабря на сайте компании появятся инструкции о том, как клиентам вернуть свои деньги или обменять уже приобретенные билеты.

Atlas Global – единственная авиакомпания, выполнявшая рейсы из Стамбула в Ереван и обратно. Подобные рейсы компания осуществляла дважды в неделю.