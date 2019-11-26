Ильхам Алиев выделил деньги на дороги Хырдалана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с капитальным ремонтом автомобильных дорог в городе Хырдалан.
Согласно распоряжению, с целью капитального ремонта автомобильных дорог города Хырдалан общей протяженностью 5,1 километра из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 3,9 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в первой части настоящего распоряжения.