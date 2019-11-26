В качестве председателя Комитета всемирного наследия министр Абульфас Гараев выступил с отчетом по работе, проделанной в 2018-2019 годах, и решениям, принятым на 43-й сессии Комитета.

Министр отметил, что в 43-й сессии Комитета, состоявшейся в Баку, приняли участие более 2000 человек, различными странами и структурами было организовано 53 параллельных мероприятия и 29 новых объектов были включены в Список всемирного наследия. Рассказывая о проведенных до сессии Форуме молодых профессионалов Всемирного наследия и Форуме менеджеров памятников Всемирного наследия, министр заявил о ряде важных результатов форумов.

Затронув церемонию открытия Комитета, состоявшегося 30 июня, Абульфас Гараев подчеркнул, что данное мероприятие запомнилось выступлениями Генерального директора ЮНЕСКО Одре Азулей, первого вице-президента Азербайджанской Республики, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой и других высокопоставленных должностных лиц.

Министр также рассказал о деятельности и успехах, реализованных в период его председательства в Комитете и специальной рабочей группе комитета (Ad Hoc).

На заседании армянская делегация вновь прибегла к провокации. Делегация заявила, что у них не было возможности присутствовать на сессии Комитета, состоявшейся в Баку, из-за того, что не была обеспечена ее безопасность. Азербайджанская делегация в ответ на традиционную провокацию армян заявила, что проведение 43-й сессии Комитета в нашей стране регулировалось рядом договоров и обязательств, подписанных между ЮНЕСКО и правительством Азербайджана, и в этом контексте Азербайджан предоставил одинаковые условия для всех государств-членов и организаций-партнеров ЮНЕСКО. Было отмечено, что армянская сторона занимает деструктивную позицию по отношению ко всем мероприятиям, проводимым в нашей стране. Азербайджанская делегация также заявила, что руководство и участники ЮНЕСКО оценили уровень проведения мероприятия и что это является ответом на претензии армянской стороны.

В рамках мероприятия министр А. Гараев также встретился с бывшим генеральным директором ЮНЕСКО Коиширо Мацуурой. Бывший генеральный директор попросил передать привет послу доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой.