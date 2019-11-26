После некоторого перерыва возобновлен футбольный проект «Элитные тренировки», целью которого является привлечение юных талантов из столицы и регионов, а также подготовка их к выступлению за сборные Азербайджана различных возрастов.

150 футболистов поделены на четыре возрастные группы – от 2005-го до 2008 года рождения. Руководит проектом сербский специалист Милош Велебит, являющийся координатором сборных Азербайджана младших возрастов в АФФА.

Всего в «Элитных тренировках» участвуют 27 тренеров, среди которых есть достаточно известные имена. К примеру, знаменитый в прошлом футболист Вели Гасымов.