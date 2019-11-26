В Египте казнят «самого опасного террориста»

Военный трибунал в Египте приговорил в среду одного из самых опасных террористов страны Хишама Ашмауи к смертной казни через повешение. Как передает РИА Новости, об этом сообщает издание Youm7.

Ашмауи был задержан в октябре прошлого года в ливийском Дерне местными военными, а в конце мая текущего года экстрадирован в Каир.

«Специальный военный трибунал приговорил террориста Хишама Ашмауи к смертной казни через повешение», - приводит издание текст приговора.

Египетские СМИ называют Ашмауи самым опасным египетским террористом. Ранее он проходил службу в одном из элитных подразделений спецназа страны. Позже Ашмауи стал сторонником радикальных взглядов и присоединился к террористическим группировкам.

Он подозревается в совершении крупных терактов, в частности в нападении на отряд сил МВД Египта в районе Эль-Вахат в октябре 2017 года, жертвами которого стали 16 солдат и офицеров.