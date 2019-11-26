Путин и Зеленский проведут первую двустороннюю встречу в Париже

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести в Париже 9 декабря отдельную двустороннюю встречу на полях саммита "нормандской четверки". "Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу президентов РФ и Украины", - сказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Путин и Зеленский будут находиться в одном помещении, думаю, они переговорят друг с другом", - добавил он.

Ушаков заметил, что программа визита российского лидера в Париж пока согласовывается. "Она будет состоять из трех основных элементов: в начале - переговоры, потом рабочий обед и потом пресс-конференция", - сказал представитель Кремля. Он допустил, что на пресс-конференцию могут выйти лидеры всех четырех стран - участниц "нормандского формата" - России, Германии, Франции и Украины, - однако окончательно этот вопрос не согласован.

По словам Ушакова, также возможны "отдельные двусторонки, о которых еще предстоит договориться".

Лидеры России и Украины встретятся и поговорят впервые с момента избрания Зеленского на пост президента.