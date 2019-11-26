Отмечается, что на снимке изображено тело вымышленного персонажа из серии одноименных фильмов про профессионального боксера Рокки, где с помощью фотомонтажа у него лицо Трампа.

Сам глава Белого дома никакого описания к посту не прикрепил.

Пользователи социальной сети в комментариях начали отправлять неудачные фотографии американского лидера, на которых запечатлен полный Трамп во время игры в гольф.