История последнего была практически безупречной в странах Балтии начиная со времени вхождения на рынок Балтийских стран. Однако в последние годы репутация скандинавских банков была подмочена в связи с отмыванием грязных денег из России.

Скандал вокруг отмывания грязных денег скандинавскими банками длится уже не первый год. Известно дело с закрытием Danske Bank, следом за ним прозвучали имя крупного игрока в финансовой сфере - банка Swedbank, и в итоге в скандал был втянут SEB bank.

После недавних расследований шведских журналистов банк SEB решил признаться в сомнительных транзакциях. Причем суммы нечистых денег исчислялись, по информации самого банка, в десятках миллиардов.

Вечером 26 ноября руководство банка сообщило, что «мы хотим быть прозрачными, потому предоставляем информацию по Балтийскому региону с 2015 по 2018 год».

По опубликованным SEB данным выходит, что только через эстонское отделение банка прошли более 25 миллиардов евро сомнительных денег. Что происходило с такими отделениями в Латвии и Литве, пока неизвестно.

Все началось с многомесячного расследования шведского телеканала SVT, когда журналисты взялись за сомнительные операции банка и его клиентов. В начале расследования журналисты пришли к выводу, что 95 процентов клиентов и их переводов в этом банке были весьма подозрительными.

Старейший банк Швеции по теме дает комментарии, уверяя, что в последнее время потоки денег с рискованными клиентами значительно уменьшились.

Понятно, что его хозяева стремятся уменьшить риски существования своей финансовой структуры, потому и делают такие заявления, утверждая, что ничего общего не имеют с фактами отмывки денег. Более того, руководство SEB заявляет, что готово по всем вопросам сотрудничать со следственными органами.