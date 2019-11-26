Крупнейший Шведский банк признал отмывание миллиардов большой скандал

Отдел информации

Скандал вокруг отмывания грязных денег скандинавскими банками длится уже не первый год. Известно дело с закрытием Danske Bank, следом за ним прозвучали имя крупного игрока в финансовой сфере - банка Swedbank, и в итоге в скандал был втянут SEB bank.

История последнего была практически безупречной в странах Балтии начиная со времени вхождения на рынок Балтийских стран. Однако в последние годы репутация скандинавских банков была подмочена в связи с отмыванием грязных денег из России.

Банк Swedbank оказался замешан в отмывании денег

После недавних расследований шведских журналистов банк SEB решил признаться в сомнительных транзакциях. Причем суммы нечистых денег исчислялись, по информации самого банка, в десятках миллиардов.

Вечером 26 ноября руководство банка сообщило, что «мы хотим быть прозрачными, потому предоставляем информацию по Балтийскому региону с 2015 по 2018 год».

По опубликованным SEB данным выходит, что только через эстонское отделение банка прошли более 25 миллиардов евро сомнительных денег. Что происходило с такими отделениями в Латвии и Литве, пока неизвестно.

Все началось с многомесячного расследования шведского телеканала SVT, когда журналисты взялись за сомнительные операции банка и его клиентов. В начале расследования журналисты пришли к выводу, что 95 процентов клиентов и их переводов в этом банке были весьма подозрительными.

Старейший банк Швеции по теме дает комментарии, уверяя, что в последнее время потоки денег с рискованными клиентами значительно уменьшились.

Понятно, что его хозяева стремятся уменьшить риски существования своей финансовой структуры, потому и делают такие заявления, утверждая, что ничего общего не имеют с фактами отмывки денег. Более того, руководство SEB заявляет, что готово по всем вопросам сотрудничать со следственными органами.

Через отделение банка прошли более 25 миллиардов евро сомнительных денег

Банк SEB имеет множество клиентов не только в Швеции, но и по всему миру. У этого банка на протяжении десятилетий было реноме надежного банка, которому можно было доверять. Печально сознавать, что кредитное учреждение с более чем 100-летним опытом оказалось в центре крупного скандала.

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