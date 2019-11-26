Гурбан Гурбанов: «Если сыграем правильно, можем помешать «Севилье»

Матч «Севилья» - « Карабах » начнется завтра в полночь по бакинскому времени. Команда из Андалусии с 12 очками гарантировала себе 1-е место в нашей группе. У « Карабах а» и кипрского АПОЭЛ по 4 очка, у люксембургского «Дюделанжа» - 3.

«Будем играть против хорошей команды, уже обеспечившей себе 1-е место, - говорит Гурбан Гурбанов. - Очень важная игра для нас, нам нужны очки. В принципе, для нас каждая игра важная. Мы старались улучшать свою игру от матча к матчу, в частности в играх против больших команд. Такого типа матч будет и завтра. Будем стараться 90 минут бороться до конца.

Каково состояние Максима Медведева? Неплохое. Есть большая вероятность, что он завтра сыграет. Махир Эмрели и Дани Кинтана вернулись в строй, но они далеки от оптимальной формы.

Да, мы удачно сыграли в Мадриде против «Атлетико». Но «Севилья» и «Атлетико» - это разные команды, они играют по-разному. Как минимум хотим завтра показать хороший футбол на протяжении всех 90 минут.

«Севилья» одна из тех редких команд, которые не расслабляются достигнув нужного им результата. В каждой игре они хотят играть на максимуме, прессинговать. Мы это увидели и в матче в Баку. Даже при счете 3:0 «Севилья» старалась контролировать игру. И сегодня их главный тренер и игроки говорили, что хотят завтра много атаковать. Эта команда хочет 90 минут играть в динамичный футбол независимо от результата. Думаю, так будет и завтра.

У нас есть свой стиль, мы постараемся следовать ему и не отходить от него. Но соперники бывают разные. Против «Севильи» надо оставлять сопернику как можно меньше пустот, так как у них очень креативные и скоростные игроки.

Конечно, хотели бы уехать из Севильи с хорошим результатом. Важно правильно оценить соперника и верно сыграть против него. Если сыграем так, можем помешать сопернику показать его игру. Эта команда хочет доминировать против любого противника. Как бы ты не хотел не играть с «Севильей» от обороны, она вынуждает тебя защищаться.

Что меня сейчас беспокоит? Ничего. Как тренера меня всегда волнует форма игроков. Некоторые футболисты по разным причинам бывают далеки от идеальных кондиций. Либо из-за травм, либо из-за напряженного графика. Но всегда хочется, чтобы против таких соперников все игроки были готовы. В любом случае завтра на поле выйдут только полностью готовые игроки».

«Нам нужны очки, но при этом мы должны завтра хорошо обороняться, - говорит испанский футболист «Карабаха» Хайме Ромеро. - Надо ждать своего шанса. Посмотрим, как у нас получится. Постараемся заработать хотя бы одно очко. На стадионе «Рамон Санчес Писхуан» я, к сожалению, раньше не играл. Когда я выступал за «Гранаду», почему-то пропустил игру в Севилье. То ли из-за травмы, то ли из-за дисквалификации. Конечно, у меня как у испанца игра против команды из моей страны вызывает особое чувство. Завтра постараемся насладиться игрой. На трибунах будут мои родные. Лично за меня придут поболеть около десяти членов моей семьи».