Глава МИД Франции пригрозил Ирану санкциями

"Надо сказать, что усилия по деэскалации, которые мы пытались предпринять, которые предпринимал президент республики несколько раз, ни к чему не привели по целому ряду причин. Потому что со стороны иранских властей было нарушение порядка СВПД. Каждые два месяца появляется дополнительная зарубка со стороны Ирана. Сегодня мы задаемся вопросом – я говорю об этом четко – о применении механизма по урегулированию разногласий, который предусмотрен в этом договоре", - сказал Ле Дриан, отвечая на вопросы депутатов Нацсобрания Франции.

По словам министра, учитывая последовательность действий со стороны иранских властей по несоблюдению СВПД, "такой вопрос возникает". "Но мы по-прежнему выступаем за деэскалацию", - подчеркнул министр.