Тахир Гезяль: «Карабах» не должен играть в трусливый футбол, надо удивить «Севилью»

«Конечно, это очень важная игра, - говорит руководитель « Карабах а». - «Севилья» - один из больших испанских клубов, который занимает сейчас 3-е место в национальном чемпионате, уступая лишь одно очко «Барселоне» и «Реалу».

Мы хотим выйти из группы. У нас есть на это шансы. От завтрашнего матча очень многое зависит. Я сказал команде, что жду завтра от нее великолепной игры. Какой будет результат – сложно предсказать. Но завтра в Севилье должна выйти на поле уверенная в себе команда. Азербайджан и «Карабах» достойны этого. Мы должны завтра удивить «Севилью» своей энергией, смелостью, дерзостью.

«Севилья» играет иначе по сравнению с «Атлетико». С мадридцами у нас дважды получилось. Это придает нам уверенности. Конечно, «Севилья» — это гранд. Но я верю в «Карабах». Главное выйти на поле и быть смело настроенными, бороться до конца. Надеюсь, завтра мы это все увидим.

«Карабах» уже известен как команда, играющая в привлекательный футбол. Нас воспринимают всерьез. В этом я убедился, общаясь с руководителями различных европейских клубов. Они говорят, что «Карабах» может всегда преподнести сюрприз. Поэтому я не верю в то, что завтра «Севилья» выйдет на игру спустя рукава. Будет упорный матч.

Я никогда не говорю о счете. Философия «Карабаха» заключается не в результате. Мы завтра должны сыграть здорово, не быть трусливыми, не отходить полностью в оборону. Мы должны играть в атаку. Хочу, чтобы завтра местные болельщики аплодировали «Карабаху» за игру и смелость.

Хочу сказать игрокам: пусть мы будем гордиться вами! Я не говорю о победе. Для этого нужно и везение. Но вы должны сыграть здорово на этом прекрасном стадионе против такого клуба как «Севилья».

Тахир Гезяль также отметил, что пока у него не было общения с представителями посольства Азербайджана в Испании, но выразил уверенность, что посол приедет на матч.

«Уверен, что посольство будет на игре. В Люксембурге во время скандального матча с «Дюделанжем» наш посол сыграл очень важную роль в борьбе с тем безобразием, которое там творилось. В результате люксембургская сторона извинилась перед нами».