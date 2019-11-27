Интересное заявление сделал на прошедшем в Баку форуме «Прозрачность в доступе к финансовым рынкам субъектов малого и среднего бизнеса: текущее состояние и перспективы» исполняющий обязанности главы Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов. По его словам, банки взяли на себя обязательство выделить часть средств, выделенных им на основании указа президента по решению проблемных долгов в Азербайджане.

Как отметил глава Палаты, в результате исполнения указа президента «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц», по состоянию на 1 октября в банки страны из госбюджета поступили средства на сумму 633 млн манатов. Причем из них 320 млн манатов выделено гражданам, а 209 млн манатов - банкам. Кроме того, для реструктуризации просроченных кредитов банкам выделено также 490 млн манатов, из которых более 100 млн манатов выделил Центробанк. Это все известные факты, о которых много писали СМИ страны.

Но в тот же период состоялась не замеченная многими акция: в апреле между Палатой, Ассоциацией банков и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса был подписан совместный меморандум. На деле же этот документ преследовал стратегическую и долгосрочную цель. Дело в том, что Палата добилась от каждого банка стратегического обязательства направить эти средства, то есть средства, выделенные государством, непосредственно на развитие малого и среднего бизнеса. Причем с четким указанием, в каком направлении банки должны выделить полученные средства. Для каждого банка была разработана отдельная стратегия. А конкретно, согласно меморандуму, банки выделят 58% полученных средств для малого и среднего бизнеса, 23% - для микро-бизнеса, а 19% - для крупного предпринимательства. И сегодня, отмечает Палата, уже начато направление этих средств соответствующим структурам.

Да, инициатива Палаты, думается, не замедлит сказаться на развитии экономики страны, особенно малого и среднего предпринимательства (МСП), что сейчас является приоритетной задачей правительства. И надо сказать, это не просто какая-то директива сверху, заставляющая банки во вред себе финансировать МСП. Нет, Палата на сей раз предприняла многоходовой и взаимовыгодный для всех сторон шаг, когда бизнес получит легкий доступ к финансам, банки добьются снижения рисков и обеспечат себе относительно гарантированные доходы. А результат скажется на общем росте экономики и улучшении благосостояния населения.

К тому же для получения такого обязательства от банков у Палаты есть основания. И это не только выделение им государством компенсаций, общая сумма которых превышает миллиард манатов. С начала этого года инъекции в капитал в банковском секторе страны составили 1,9 млрд манатов. В настоящее время 14 из 30 банков имеют иностранный капитал. Из вложенных 1,9 млрд манатов один миллиард пришелся как раз на банки с иностранным капиталом. Из них 800 млн манатов - это новый (Fresh) капитал. В целом же со второй половины 2017 года процесс снижения банковских вкладов в стране перешел в рост, мы стали свидетелями позитивных тенденций в банковском секторе.