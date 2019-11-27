Секретная операция: 100 тонн золота вернулось в Польшу наша корреспонденция
Польское золото наконец вернулось из Англии в Польшу. Об этом объявил Национальный банк Польши. Тайная операция наконец закончена, и все сокровище теперь находится в хранилище центрального банка. Об этом сообщило польское издание RMF24. В денежном эквиваленте — более 4 миллиардов евро.
В операции были задействованы несколько тысяч человек — главным образом, работники банка и служб безопасности. С начала ноября слитки доставлялись в режиме строгой секретности самолетами с Туманного Альбиона в Польшу. Приземлялись «золотые самолеты» в аэропортах Варшавы и Познани. Оттуда «голубые грузовики» в сопровождении нескольких десятков спецназовцев развозили ценный груз по нескольким десяткам хранилищ по всей стране.
Откуда же взялось это золото?
Еще перед началом Второй мировой войны дальновидные банковские работники начали эвакуировать золотой запас в такие польские города, как Седльце, Брест-над-Бугом, Замощьче, Люблин.
Сразу после нападения Гитлера на Польшу два офицера — полковники Адам Коц и Игнацы Матушевски начали самую опасную часть операции.
Сначала они забрали и вывезли золото в Луцк на Волыни. Это был золотой конвой из 30 автомобилей. Оттуда ценности отправились в Румынию, а далее - кораблем в Турцию. В Турции слитки были перегружены на поезд и вывезены в Сирию.
Из Сирии польское золото оказалось в Бейруте, столице Ливана. Потом золото по морю было отправлено во французский порт Тулон, а после немецкого вторжения во Францию — достигло Англии. И вот теперь слитки водворены туда, откуда началась их довоенная одиссея.
Президент банка Польши Адам Глапиньский сообщил, что в Англии центральный банк оставил часть золота, чтобы «совершать текущие расчеты».
Национальный Банк Польши в июле сообщал, что в 2018-2019 годах запасы золота выросли на 125,7 тонны, достигнув 228,6 тонны.