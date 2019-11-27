В операции были задействованы несколько тысяч человек — главным образом, работники банка и служб безопасности. С начала ноября слитки доставлялись в режиме строгой секретности самолетами с Туманного Альбиона в Польшу. Приземлялись «золотые самолеты» в аэропортах Варшавы и Познани. Оттуда «голубые грузовики» в сопровождении нескольких десятков спецназовцев развозили ценный груз по нескольким десяткам хранилищ по всей стране.

Польское золото наконец вернулось из Англии в Польшу. Об этом объявил Национальный банк Польши. Тайная операция наконец закончена, и все сокровище теперь находится в хранилище центрального банка. Об этом сообщило польское издание RMF24. В денежном эквиваленте — более 4 миллиардов евро.

Еще перед началом Второй мировой войны дальновидные банковские работники начали эвакуировать золотой запас в такие польские города, как Седльце, Брест-над-Бугом, Замощьче, Люблин.

Сразу после нападения Гитлера на Польшу два офицера — полковники Адам Коц и Игнацы Матушевски начали самую опасную часть операции.

Сначала они забрали и вывезли золото в Луцк на Волыни. Это был золотой конвой из 30 автомобилей. Оттуда ценности отправились в Румынию, а далее - кораблем в Турцию. В Турции слитки были перегружены на поезд и вывезены в Сирию.

Из Сирии польское золото оказалось в Бейруте, столице Ливана. Потом золото по морю было отправлено во французский порт Тулон, а после немецкого вторжения во Францию — достигло Англии. И вот теперь слитки водворены туда, откуда началась их довоенная одиссея.

Президент банка Польши Адам Глапиньский сообщил, что в Англии центральный банк оставил часть золота, чтобы «совершать текущие расчеты».

Национальный Банк Польши в июле сообщал, что в 2018-2019 годах запасы золота выросли на 125,7 тонны, достигнув 228,6 тонны.