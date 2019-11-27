Саркози заявил об упадке Запада

Экс-президент Франции Николя Саркози во время выступления в Университете Франсиско де Витория в Мадриде заявил об упадке Запада, пишет издание Mundo.

Политик отметил, что «мировая ось», которая веками проходила на западе, теперь «сместилась на восток». Он назвал причиной этого демографию, подчеркнув, что из 7 млрд населения Земли в Азии живут 4 млрд, а в Европе — только 800 млн.

Саркози также обвинил в кризисе Евросоюза «устаревшие идеи» и призвал отказаться от старых концепций. При этом Brexit он назвал «безумием, драмой и историческим противоречием».

По мнению политика, старой европейской цивилизации «нужна мечта», а в настоящее время «обладателями мечты становятся другие».

Кроме того, Саркози назвал избрание президентом США Дональда Трампа одним из признаков упадка Запада. Политик подчеркнул, что считает США сильной державой, однако «посты в Twitter не могут сделать кого-либо сильным».