Даже премьер-министр пришел на политсовет «Ени Азербайджан» обновлено

В эти минуты проходит заседание политического совета правящей партии «Ени Азербайджан».

Как стало известно haqqin.az, на заседании присутствует премьер-министр Али Асадов.

По итогам заседания политсовета в 15:00 исполнительный секретарь ЙАП Али Ахмедов проведет пресс-конференцию.

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Сегодня состоится заседание политического совета правящей партии «Ени Азербайджан». Об этом журналистам сказал заместитель исполнительного секретаря партии Сиявуш Новрузов.

По его словам, заседание начнется в 11 часов.

При этом Сиявуш Новрузов не раскрыл повестки заседания политического совета. 

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