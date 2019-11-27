Азербайджан получит от Азиатского банка $250 миллионов

Совет директоров Азиатского банка развития утвердил предоставление Азербайджану второго кредита в размере $250 млн на "Совершенствование программы управления и повышения эффективности государственного сектора, подпрограмма II" (Improving Governance and Public Sector Efficiency Program, Subprogram 2), сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на банк.

Данная программа направлена на улучшение управления в госсекторе и диверсификацию экономики. Правительство Азербайджана, реформируя правовые и институциональные структуры, также способствует улучшению деловой среды и доступа к финансированию для малых и средних предприятий (МСП).

В АБР отметили, что кредитные средства на реализацию второй фазы программы будут предоставлены на 15 лет.

В рамках данной программы правительство Азербайджана реализовало 22 реформы в области госфинансирования, улучшения корпоративного управления в госкомпаниях и в финансовом секторе. По оценкам АБР, одна из осуществленных сильных реформ связана с внедрением корпоративных стандартов в госкомпаниях.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.