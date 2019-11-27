Министерство иностранных дел Китая пригрозило США ответными мерами на принятый закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление ведомства.

28 ноября американский президент Дональд Трамп подписал два закона – «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также о запрете поставок в Гонконг некоторой полицейской экипировки.

Это предполагает внесение изменений в документ, регламентирующий политику США в отношении Гонконга от 1992 года, а именно ежегодный пересмотр торговых отношений с китайским городом в зависимости от достаточной степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге.

Китайское внешнеполитическое ведомство назвало новые законы «неприкрытым гегемонистским поведением» и обвинило Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела Китая. «Мы советуем США не стоять на своем, иначе Китаю придется предпринять серьезные контрмеры, всю ответственность за последствия от которых должны будут понести США», — цитирует МИД КНР агентство.