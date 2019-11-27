Саммит ОДКБ в Бишкеке

Руководители стран - участниц ОДКБ сначала в узком, затем в расширенном составе обсудят вопросы дальнейшего укрепления структуры, усиление военного компонента, ситуацию на таджикско-афганской границе, другие вопросы международной и региональной безопасности.

В повестке заседания – подписание Плана коллективных действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы. Будет также утвержден план мероприятий на будущий год, приуроченных к 75-летию Победы над фашизмом.

Напомним, в 2020 году страной, председательствующей в ОДКБ, станет Россия.