Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По словам источника, данные об отказе от участия в песенном конкурсе пока официально не разглашались, но считается, что это решение было сделано на фоне роста риторики против ЛГБТ, пишет «Газета.ру».

«Я не был удивлен. Это происходит из-за государственной национальной общественной вещательной организации Венгрии MTVA», — сказал источник, добавив, что позитивное освещение прав ЛГБТ в медиа-холдинге не приветствуется.

В MTVA ответили на запрос газеты, заявив, что вместо участия в «Евровидении» в 2020 году, организация будет поддерживать «ценные произведения, созданные талантами венгерской поп-музыки».