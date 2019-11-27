Ученые назвали безопасную дозу алкоголя

Для сокращения вреда здоровью мужчинам следует ограничить употребление чистого алкоголя до 24 граммов в день, а женщинам – до 12 граммов, следует из данных исследования немецких ученых.

Как пишет журнал Focus, исследователи уточнили, что суточный максимум для женщин эквивалентен 0,3 литра пива или бокалу вина, а для мужчин – 0,6 литра пива или двум бокалам вина, передает РИА Новости.

При этом эксперты рекомендуют вовсе отказаться от спиртного для сохранения здоровья, так как употребление алкоголя препятствует усвоению витаминов и питательных веществ в организме, что повышает риск развития опасных заболеваний. Они призвали совсем не употреблять алкоголь хотя бы два дня в неделю.