Иванишвили партии Саакашвили: «К власти не придете!»

Протестным движением руководят "Единое национальное движение", которое в свое время правило республикой тоталитарными методами, и его сателлиты, заявил Иванишвили, отметив, что теперь они приписывают грехи ЕНД "Грузинской мечте".

Основатель и глава правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили в своем первом телеинтервью после акций протеста ответил на критику оппозиции и рассказал об ожиданиях от предстоящих выборов.

Основатель "Грузинской мечты" выразил надежду на то, что когда-нибудь ЕНД осознает, что ложью и насилием ничего не добиться. "Они приписывают нам отношения, какие у них были со своим вождем", - указал он, имея в виду Михаила Саакашвили. "Никто не может припомнить моего диктаторства", - цитирует Иванишвили Sputnik Грузия.

"Я по природе демократ", поэтому "не смог убедить или переубедить" депутатов голосовать так или иначе, "у них были свои аргументы", подчеркнул он, добавив: "Что произошло, то произошло".

Иванишвили заявил, что в следующем году правящая партия сможет набрать более половины голосов по пропорциональной системе. При этом он отметил, что "Нацдвижение" не сможет больше вернуться к власти. "Они не придут к власти. Грузинский народ не даст им бразды правления", - сказал Иванишвили.