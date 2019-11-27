Президиум Коллегии адвокатов принял решение о приостановлении адвокатской деятельности Шахлы Гумбатовой.

Так на вчерашнем заседании Президиума Коллегии адвокатов на основе поступившей от гражданина жалобы было сделано обращение в суд из-за нарушения Шахлой Гумбатовой закона.

Как стало известно haqqin.az, адвокатская деятельность Шахлы Гумбатовой была приостановлена из-за того, что она представила в суд сфабрикованное доказательство. Помимо этого, она более шести месяцев не платила членских взносов в Коллегию адвокатов.

Принято решение об обращении в суд по вопросу исключения Шахлы Гумбатовой из Коллегии.