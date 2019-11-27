Сотни азербайджанцев депортировали из Германии

Число депортированных из федеральной земли Бавария (Германия) граждан Азербайджана за последние две недели достигло 300 человек, сообщает Report.

Согласно информации, из Баварии в Азербайджан двумя авиарейсами были отправлены граждане, которым было отказано в предоставлении убежища, в отношении которых имелись судебные решения, а также долгое время незаконно проживавшие в Германии.

Большинство депортированных азербайджанцев - семьи из 3-4 человек. Среди них также есть те, кто хотел добровольно вернуться в Азербайджан, отказавшись от запроса на убежище. Они были доставлены в аэропорт в сопровождении сотрудников Международной организации по миграции.