Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодный Friday»

Банк Республика, который постоянно радует своих клиентов интересными и выгодными кампаниями, в преддверии выходных запускает кредитную кампанию «Выгодный Friday». В рамках кампании заказ кредита в Банке Республика станет УДОБНЫМ, а также ВЫГОДНЫМ!

Все клиенты, обратившиеся в банк до 1 декабря (включительно), получат возможность оформить кредит наличными и кредитную линию С КОМИССИЕЙ 0%.

Кроме этого, в течение акции, которая продолжится 4 дня, клиенты, сделавшие онлайн заказ потребительских кредитов на официальном сайте и фейсбук-странице Банка Республика, смогут получить кредит со СКИДКОЙ 20%.

При оформлении наличного кредита в Банке Республика имеются также другие преимущества:

  • оформление за короткое время и без очереди;

  • максимальная сумма - до 30 000 AZN;

  • срок - до 36 месяцев;

  • страховых расходов нет;

  • в зависимости  от официального дохода кредит до 10 000 манатов может быть выдан и без поручителей.

Если хотите воспользоваться скидками, не пропустите кампанию «Выгодный Friday», закажите кредит в Банке Республика. Более подробную информацию можно получить на официальном сайтефейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.

190 просмотров