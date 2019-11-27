Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодный Friday»
Банк Республика, который постоянно радует своих клиентов интересными и выгодными кампаниями, в преддверии выходных запускает кредитную кампанию «Выгодный Friday». В рамках кампании заказ кредита в Банке Республика станет УДОБНЫМ, а также ВЫГОДНЫМ!
Все клиенты, обратившиеся в банк до 1 декабря (включительно), получат возможность оформить кредит наличными и кредитную линию С КОМИССИЕЙ 0%.
Кроме этого, в течение акции, которая продолжится 4 дня, клиенты, сделавшие онлайн заказ потребительских кредитов на официальном сайте и фейсбук-странице Банка Республика, смогут получить кредит со СКИДКОЙ 20%.
При оформлении наличного кредита в Банке Республика имеются также другие преимущества:
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оформление за короткое время и без очереди;
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максимальная сумма - до 30 000 AZN;
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срок - до 36 месяцев;
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страховых расходов нет;
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в зависимости от официального дохода кредит до 10 000 манатов может быть выдан и без поручителей.
Если хотите воспользоваться скидками, не пропустите кампанию «Выгодный Friday», закажите кредит в Банке Республика. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.