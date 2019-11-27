Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодный Friday»

Банк Республика, который постоянно радует своих клиентов интересными и выгодными кампаниями, в преддверии выходных запускает кредитную кампанию «Выгодный Friday». В рамках кампании заказ кредита в Банке Республика станет УДОБНЫМ, а также ВЫГОДНЫМ!

Все клиенты, обратившиеся в банк до 1 декабря (включительно), получат возможность оформить кредит наличными и кредитную линию С КОМИССИЕЙ 0%.