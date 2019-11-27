Столкновения между протестующими и полицией в Тбилиси
У здания парламента в Тбилиси произошли стычки демонстрантов, которые пытались блокировать работу высшего законодательного органа, с полицией, передает российская газета "Взгляд".
Столкновения начались после того, как полиция не разрешила протестующим расписать краской железные ограждения. Молодежные организации и лидеры протеста также попытались прорваться к зданию правительства, где проходит заседание Кабмина.
Правительственные учреждения взяты под особый контроль. Несколько протестующих задержаны силами правопорядка.