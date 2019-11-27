Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на осведомленные источники.

Планируется, что королева покинет британский трон к своему 95-летию, которое наступит через 18 месяцев. Источники утверждают, что она уже начала неофициально передавать свои полномочия сыну, пишет Газета.ру.