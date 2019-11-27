Страна стоит на пороге обязательного медицинского страхования. Момент волнительный и ответственный: как сложится судьба здравоохранения, когда мы перешагнем через этот порог?.. Волнующие нас вопросы мы задали нашему собеседнику – начальнику Медицинского управления Государственного таможенного комитета, полковнику медицинской службы, заслуженному врачу, доктору философии по медицине, магистру Нью-Йоркского университета Джейхуну Мамедову.

- Джейхун муаллим, ни для кого не секрет, что Таможенный комитет переживает сейчас период коренных реформ, ломки негативных стереотипов. Как это сказывается на работе вашего управления, на работе Центрального таможенного госпиталя?

- Вы совершенно правы. Как отражение дальновидной и последовательной политики главы государства сегодня в Таможенном комитете развернута широкомасштабная работа по изменению не только имиджа, но и самих принципов организации таможенного дела в Азербайджане. Председатель Комитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев инициировал реформы, которые в кратчайшие сроки принесли свои зримые и существенные результаты. Конечно, это коснулось и нашего Медицинского Управления, а также подведомственного нам Таможенного госпиталя. В атмосфере позитивных изменений и открытости гораздо легче проводить те кадровые и структурные изменения, которые назрели в этой медицинской службе уже давно.

- Что конкретно вы имеете в виду?

- За последний год нам удалось привлечь к работе в центральном Госпитале, не побоюсь сказать, лучших специалистов в области трансплантологии, кардиохирургии – детской и взрослой, переоснастить большинство наших отделений современным оборудованием и инструментарием, повысить общий уровень сервиса и комфорта пребывания пациентов в нашей больнице. Разработаны планы по организации оказания медицинской помощи в местах дислокации контрольно-пропускных пунктов, проведены мероприятия по усилению санитарно-эпидемиологического контроля, задействован полевой мобильный госпиталь для обслуживания населения. Сделано многое, но, думаю, предстоит сделать еще больше.

- Что бы вы отметили особо за истекший срок?

- В прошлом году в Медицинском Управлении появился Научно-Тренинговый центр, с которым связаны большие ожидания по поводу совершенствования работы врачей Таможенного госпиталя, повышения их научного потенциала. Кроме того, впервые за время существования Госпиталя к нам пришли врачи-резиденты – надеемся, воспитать из них достойных специалистов. Но больше всего я горжусь тем, что нам удалось организовать целый ряд гуманитарных акций, направленных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению, проживающему в прифронтовой полосе, включая беженцев и вынужденных переселенцев.

- Вы имеете в виду акцию «Детские сердца зовут в Карабах!»?

- Конечно, в первую очередь. В рамках нескольких мероприятий, проведенных в пос. Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, в г. Горадиз Физулинского района и пос. Гузанлы Агдамского района, более 700 человек получили возможность пройти необходимое аппаратное медицинское обследование. Это стало возможным благодаря самоотверженным усилиям нашего медицинского персонала и техническим возможностям полевого мобильного госпиталя, который мы выдвигали к границе. Для меня очень важно, что эти акции не ограничились поездками в район, а до сих пор имеют свое продолжение непосредственно в Центральном Таможенном госпитале в Баку. Могу с гордостью отметить, что после наших медосмотров в Джоджуг Марджанлы 7 детей со сложнейшими пороками сердца были успешно прооперированы в нашем Госпитале.

- Уважаемый полковник, из прессы мы знаем, что вы подписали договор о сотрудничестве с турецкой группой больниц Флоренс Найтингейл. Какие у вас ожидания от этого партнерства?

- Самые оптимистичные. Во-первых, Флоренс Найтингейл – это достаточно авторитетная больничная группа, один из лидеров этой отрасли как в самой Турции, так и в регионе. Нам, несомненно, есть чему у них поучиться – и в плане оказания медицинской помощи, и в вопросах организации качественного сервиса. Во-вторых, турецкая сторона с самого начала очень позитивно проявила себя в качестве надежного партнера. К нашим запросам отнеслись с большим пониманием. И даже в прифронтовом Джоджуг Марджанлы турецкие профессора кардио-хирурги поехали наравне с нами. Чем навсегда завоевали наши сердца!..

- Джейхун муаллим, мы знаем, что вы являетесь редактором без малого 90 национальных клинических протоколов. Насколько протоколы вообще актуальны для нашего здравоохранения?

- Работу над созданием национальных клинических протоколов я начинал еще в ту пору, когда возглавлял страновой офис Американского Международного Союза здравоохранения (AIHA). Благодаря AIHA и совместным с американскими медиками партнерским проектам пришло первое понимание того, что без клинических протоколов невозможно дальнейшее развитие практической медицины. Позже мне посчастливилось продолжить работу над клиническими протоколами в Центре Общественного здравоохранения и реформ. Проект был сложный, и тем не менее к 2015-му году мы произвели на свет порядка 90 клинических протоколов, которыми врачи активно пользуются и сегодня. Но сейчас, в Медицинском Управлении перед нами стоит задача не писать клинические протоколы, а внедрять их. Задача непростая по многим причинам. В том числе и потому, что протоколы на азербайджанском языке сегодня все еще в большом дефиците. Очень сожалею, что мы переживаем этот дефицит в тот ответственный момент, когда стоим на пороге обязательного медицинского страхования. Ведь наличие протоколов – это неотъемлемое условие успешного функционирования медицинского страхования.

- Кстати, о страховании… Мы знаем вас как одного из ведущих специалистов в области медицинского менеджмента в республике. Какие у Вас ожидания по поводу страхования?..

- Безусловно, внедрение обязательного медицинского страхования давно назревший и абсолютно верный шаг. Однако крайне важно подобрать наиболее оптимальную для условий нашей страны модель. Думаю, что есть определенный информационный вакуум в этом вопросе. И это вызывает справедливое беспокойство как у населения, так и у специалистов. Хотелось бы большего понимания того, как все это будет происходить на практике. Ведь ошибки в данном вопросе могут привести к серьезным негативным последствиям…

- И все же… Если можно подробнее…

- Конечно, у нас у всех очень большие ожидания по поводу обязательного медицинского страхования. Не только большие, но и долгие, если вспомнить, что Концепция реформирования финансирования здравоохранения и внедрения обязательного медицинского страхования была утверждена еще в январе 2008-го года. Концепция явилась плодом интенсивного сотрудничества лучших национальных экспертов с международными специалистами, прежде всего из ВОЗ. Прекрасный, кстати сказать, документ, в котором были заложены очень правильные, разумные принципы реформирования, не потерявшие своей актуальности и сегодня.

- Вы вспоминаете 2008 год, в то время как пилотирование страхования началось лишь в 2015-м.

- Задолго до пилотирования был еще и многолетний проект Всемирного Банка при поддержке местного офиса ВОЗ и других международных организаций. Проект, направленный на то, чтобы способствовать скорейшему и наиболее эффективному внедрению обязательного медицинского страхования в Азербайджане. К сожалению, многие наработки, в том числе и международных экспертов, остались невостребованными или незаслуженно забытыми. Как и те национальные кадры, которые были подготовлены в рамках этого масштабного проекта…

- Многие пациенты уповают на современные достижения медицины, на высокотехнологичную медицинскую помощь. А вы как считаете?

- Развитие современной медицины неразрывно связано с внедрением высоких технологий, передовых методов лечения, коммуникационных инноваций. Считаю, что Центральный Таможенный Госпиталь идет в авангарде этого процесса в стране и регионе, оснащая свою инфраструктуру техническими новинками последнего поколения. В этом смысле мы постоянно чувствуем и поддержку Государственного Таможенного Комитета, который помогает нам в приобретении новейшего оборудования для более качественного медицинского обслуживания таможенников и населения. Так, например, в январе 2020 года в распоряжение наших специалистов поступает магнитно-резонансный томограф Philips Ingenia Elition X премиум класса, способный создать магнитное поле напряженностью 3 Тесла. Этот, не побоюсь сказать, уникальный аппарат новейшего модельного ряда обеспечивает превосходное качество диагностических изображений и точную количественную оценку результатов. За счет оптимизации процедуры укладки пациента в туннеле и повышения скорости самого сканирования, МР-исследования на этом аппарате возможно проводить почти в два раза быстрее. Кроме того, здесь предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с «эффектом погружения», которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.

- Если говорить о новейших технологиях, как вы относитесь к телемедицине? Может ли она помочь с решением вопроса доступности медицинских услуг?

- К телемедицинским технологиям я отношусь очень положительно. Сегодня мы работаем над тем, чтобы с помощью этих технологий осуществлять удаленный мониторинг за состоянием здоровья таможенников на контрольно-пропускных пунктах в регионах, а также проводить дистанционные консультации с лучшими специалистами страны и за рубежом.

- Традиционный вопрос: какие планы на будущее?

- Мы последовательно и целенаправленно работаем над тем, чтобы Центральный Таможенный Госпиталь занял лидирующие позиции среди медицинских учреждений региона. Путем модернизации инфраструктуры, претворения новейших технологических достижений и применения современных методов медицинского менеджмента мы обновляем медицинскую службу, услугами, которой, я уверен, будут активно пользоваться не только местное население в регионах и столице, но и медицинские туристы из-за рубежа. Приведу лишь несколько «свежих» фактов. AETNA - одна из ведущих страховых компаний мира – подписала с нами эксклюзивный договор по Азербайджану, признавая высокое качество предоставляемых нами медицинских услуг. Региональный лидер химической промышленности SOCAR Polymer отдал предпочтение нашему Госпиталю для предоставления медицинских услуг его работникам. Признание со стороны международных партнеров, которые принимают участие в наших конференциях и проектах – эти и другие моменты свидетельствуют, что мы успешно развиваемся, шагая в ногу со временем и отвечая современным требованиям нашего руководства.

И наше управление, и лично я всегда готовы поделиться своим позитивным опытом на благо дальнейшего развития здравоохранения всей республики!