Вспышка смертельно опасного заболевания в Китае

В китайском автономном районе Внутренняя Монголия зафиксирован четвертый случай бубонной чумы, сообщает Reuters со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Новый случай диагноза был поставлен сельскому пастуху в хошуне Сыцзыван. Больной находится в стабильном состоянии после лечения в местной больнице, еще четыре человека помещены на карантин, пишет Лента.ру.

До этого во Внутренней Монголии легочную чуму диагностировали у 55-летнего мужчины, который употреблял в пищу мясо дикого зайца.

Чума — бактериальная болезнь, которая в первую очередь поражает диких грызунов. Она распространяется от одного животного к другому блохами. Люди, укушенные зараженной блохой, обычно заболевают бубонной формой чумы. Если же бактерии достигают легких, у пациента развивается пневмония — чума приобретает легочную форму и затем передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле. Если диагноз поставлен своевременно, бубонную чуму можно успешно лечить с помощью антибиотиков.