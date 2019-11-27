Армянского продюсера задержали в США с 40 кг кокаина
В США за хранение 40 килограммов кокаина задержан основатель ювелирных салонов "Джиани", продюсер, экс-супруг звезды армянских телесериалов Гаяне Асламазян - Вардгес Маркосян, пишет Sputnik-Армения со ссылкой на пресс-службу Департамента юрисдикции США.
Согласно информации, 47-летний Вардгес Маркосян, известный под псевдонимами "Джиани Ончо", "Ларам Нарман" и "Давид Петросов", признался, что пытался переправить 40 кг кокаина из США в Австралию.
Учитывая количество найденных наркотиков, Маркосяну грозит от десяти лет до пожизненного срока.
Задержана и сестра Маркосяна - Ирен по подозрению в пособничестве, продаже и экспорте наркотиков. Ей грозит до двадцати лет тюрьмы.