Спецслужбы Турции уничтожили одного из главарей РКК в Ираке
Находившаяся в международном розыске террористка Бераат Афшин, которая входила в «красный список» особо опасных преступников турецкого МВД, нейтрализована 19 ноября в результате операции турецких спецслужб, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
Как сообщает Anadolu, известная под кодовым именем Medya Agit террористка входила в число главарей PKK в районе Синджар на северо-западе Ирака.
Присоединившаяся к РКК в 1997 году Афшин в 2000-х годах активно участвовала в террористической деятельности на территории Турции. В 2010 году перебралась в Кандиль на севере Ирака, где находятся основные базы террористов, в 2014 году возглавила женское крыло РКК - YJA-Star и женское подразделение боевиков в районе Синджар.