Межбанк окажет поддержку программе Ernst&Young «EY Предприниматель года™»

«EY Предприниматель года™» - глобальная программа, признающая предпринимательские достижения отдельных лиц и компаний, которые демонстрируют лидерство, успех и стремление улучшить качество жизни в своем сообществе, стране и мире в целом. Программа существует более 30 лет и в настоящее время проводится ежегодно в более чем в 60 странах мира и 145 городах.

Ernst&Young - одна из крупнейших в мире аудиторских и консалтинговых компаний, впервые в Азербайджане объявила конкурсную программу «EY Предприниматель года™». Международный банк Азербайджана и BP-Azerbaijan поддерживают реализацию этой глобальной программы в нашей стране.

Участие в программе «EY Предприниматель года™» предоставляет предпринимателям новые возможности для общения со своими коллегами, развития своего бизнеса и расширения возможностей своей компании и команды. Начиная с 2019 года реализация такой программы в нашей стране направлена на надлежащую оценку предпринимательской деятельности, поддержку и объединение местных предпринимателей.

В конкурсе участвуют успешные предприниматели, деятельность которых оказывает положительное влияние на общество и экономику. Любой предприниматель, который отвечает критериям отбора, может участвовать в конкурсе. Все участники будут соревноваться в национальном этапе. Их заявки будут оцениваться независимым жюри, в состав которого входят представители авторитетных международных организаций. Победитель финального раунда получит право участия в международном финале конкурса «EY Предприниматель года» в Монте-Карло.

Заявки принимаются с 25 ноября по 15 января. Интервью и оценка заявок будут проводиться с 16 января по 6 марта следующего года. Церемония награждения состоится 11 марта. 4-7 июня 2020 года победитель примет участие в международном финале конкурса «EY Предприниматель года™» в Монте-Карло.

Управляющий партнер компании EY Azerbaijan Ильгар Велиев отметил: «Программа дает предпринимателям возможность продемонстрировать свои достижения и командную работу. Мы надеемся, что азербайджанские предприниматели будут с энтузиазмом участвовать в этом конкурсе».

Председатель правления МБА Аббас Ибрагимов сказал, что эта программа является прекрасной возможностью для развития предпринимателей, являющихся клиентами банка: «Программа «EY Предприниматель года™» способствует развитию предпринимательства в нашей стране и позволяет предпринимателям, являющимся нашими клиентами, развивать свой бизнес. Все это очень важно для МБА как банка, который активно работает с предпринимателями. Вот почему мы рады поддержать эту полезную инициативу, впервые проводимую в нашей стране».

Для подробной информации о критериях отбора и отправки заявки на участие в конкурсе пройдите по ссылке: https://www.ey.com/az/en/home/ey-eoy