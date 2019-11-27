Эйнулла Фатуллаев 13:22

В Азербайджане меняется не только лицо власти, но и ее понятие, природа, сущность. За последние месяцы Ильхам Алиев фактически изменил структурно-функционалистскую интерпретацию азербайджанской власти. С эпохой политической стабилизации, начатой после двух опаснейших попыток госпереворота в 2003 и 2005 годах, о которых президент подробно говорил в своих недавних выступлениях перед студенческой молодежью, завершилась главная миссия президента – в Азербайджане сформировалась устойчивая и незыблемая политическая система.

Хотя и после открытых мятежей в тучных нулевых реваншистская часть оппозиции в лице национал-демократии при поддержке авторов теории мировой перманентной геополитической революции пыталась неоднократно изменить статус-кво, подогревая мятежные настроения в обществе. И в 2010 году аккурат перед парламентскими выборами, и в 2013 году в разгар так называемой фейсбуковской революции нацдеки и представители новой подпольной оппозиции не оставляли тщетные попытки раскачать ситуацию посредством манипулятивного воздействия на общественное сознание с помощью нового информационного феномена соцсетей.

Однородной алиевской власти, именно благодаря устойчивой и незыблемой политсистеме, именуемой политтехнологами исполнительной вертикалью, удалось пресечь в Азербайджане поползновения бродящего по Востоку призрака мировой революции. После достижения абсолютной и нерушимой политической стабильности в формате суверенной демократии президент И.Алиев, опираясь на прочный вотум общественного доверия, объявил о наступлении новой эры – экономической реформации. Для качественного преобразования экономики, ее диверсификации и трансформации к свободному рынку – в полном смысле этого слова, главе государства понадобилась новая структурно-функционалистская власть с разделением функций управления и исполнения. Первым шагом к децентрализации стало формирование нового технократического Кабинета министров во главе с опытным хозяйственником и администратором Али Асадовым. Прежде, встроенный в исполнительную вертикаль Администрации президента, совковый Кабмин в большей мере обладал нотариально-представительскими функциями. По большому счету управление экономикой осуществлялось Администрацией президента и ключевыми министрами-олигархами. В ненастный период катаклизмов подобный реляционистский подход, предопределивший становление безальтернативной исполнительной вертикали и насущного ручного управления, сыграл определяющую роль в политической стабилизации. Децентрализация и разветвление власти могли бы оказать пагубное воздействие на накаляющуюся внутриполитическую обстановку. Власть должна была проявлять железную волю. Остановить рост центробежных сил и достичь системной стабилизации на фоне «вечного карабахского огня» было возможно лишь с помощью сильной руки. Алиевская властная вертикаль справилась и с этой исторической задачей, избавив Азербайджан от украинско-грузинского, а затем и арабского сценария в их наихудшем проявлении и исполнении. Однако наступил этап, как отмечалось выше, экономической трансформации. Без экономически развитого и благополучного общества, которое обуславливает системную политическую стабильность, невозможно предопределить для страны новые этапы политико-социального развития. Ильхам Алиев в лучших традициях автора «сингапурского экономического чуда» нашел в себе силы и сумел критически взглянуть на политико-экономическое устройство Азербайджана. Невероятно отважный поступок для лидера партии власти. При всех успехах и достижениях, президент выявил для себя множество изъянов и недостатков в этой формации. Воистину Азербайджан больше не нуждается в оппозиции, ибо эту роль взял на себя президент, беспощадно подвергнув жесткой и последовательной критике ошибки чиновничьего класса и несовершенство консервативной системы. И.Алиев взял курс на ускоренные политические и экономические реформы. Президент всегласно объявил о революции сверху.

Глава государства начал с преобразования исполнительной власти, своей администрации и Кабинета министров. Затем началась реструктуризация в правительстве, и президент дал карт-бланш новому поколению министров-технократов. Летом этого года была анонсирована судебно-правовая реформа. И.Алиев был недоволен коррупцией и непроцессуальными отношениями в судебных органах, что нашло отражение в его историческом весеннем указе. И в самое ближайшее время, И.Алиев, несомненно, доведет до конца начатую реформу и наведет окончательный порядок в национальном судопроизводстве – правовом гаранте наступающих экономических реформ.

Естественно, разветвление государственной власти должно было найти свое дальнейшее логическое продолжение. Азербайджану жизненно необходим новый, ответственный и самодостаточный парламент. Отвечающий духу реформ и преобразований. Откровенно признаем - президент был недоволен Милли Меджлисом в нынешнем его состоянии. В последние годы компрадорский парламент, все больше смахивающий на «боярскую думу», ограничившись ролью придатка исполнительной власти, некого формального псевдозаконодательного сборища, отдалился от своей насущной и искомой миссии – законотворчества. Парламент потерял как доверие президента, так и благословение избирателей. Хотя, справедливости ради признаем, что в стенах парламента были и достойные народные избранники. И по всей видимости, избиратели снова отдадут свои голоса этим депутатам.

В столь эпохальный кульминационный момент реформ Милли Меджлис просто-напросто выпал из политической обоймы. Увы, в целом этот парламент не соответствовал высоким моральным и интеллектуальным требованиям, предъявленным президентом всем представителям своей новой команды. Безусловно, парламент избирается народом. И так хотелось бы, чтобы на сей раз, на внеочередных парламентских выборах избиратели шли в ногу с президентом и его новым временем, проголосовав за совершенно иную плеяду законотворцев - профессиональных политиков, юристов, экономистов…