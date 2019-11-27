Лавров едет в Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2-3 декабря посетит Баку, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает «Москва-Баку».

«2-3 декабря в соответствии с имеющейся договоренностью министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Баку с официальным визитом. В программе пребывания главы российского внешнеполитического ведомства предусмотрены встречи с президентом Азербайджана, переговоры с министром иностранных дел этого государства. Будет продолжен диалог по ключевым вопросам развития двусторонних отношений – в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах. Также планируется подписание плана консультаций внешнеполитических ведомств на 2020 год.

В ходе переговоров министры иностранных дел рассмотрят широкий комплекс вопросов взаимодействия в рамках СНГ, ООН, ОБСЕ, Движения неприсоединения, Совета Европы, ОЧЭС, на других международных площадках. В фокусе внимания сторон также проблематика региональной безопасности, включая перспективы нагорно-карабахского урегулирования», - заявила Захарова.