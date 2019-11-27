Синоптики рассказали о погоде на завтра

В пятницу, 29 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Северо-западный ветер во второй половине дня сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью на Апшероне составит 7-9, днем 11-14 градусов, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди. Местами туман. Западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.