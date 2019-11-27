Генсеком ОДКБ стал Станислав Зась

Главы стран – участниц Организации договора о коллективной безопасности утвердили представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря организации с 1 января 2020 года, заявил на саммите ОДКБ в Бишкеке исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков. Об этом сообщает Sputnik-Беларусь.

"Сегодня главы государств поздравили Станислава Зася с вступлением в должность генсека ОДКБ с 1 января 2020 года", — заявил Семериков.

По его словам, председательство в организации переходит к Беларуси согласно утвержденным правилам ОДКБ — когда страны, чьи представители возглавляют блок, сменяются в алфавитном порядке.

Представитель Беларуси будет возглавлять организацию в течение следующих трех лет.