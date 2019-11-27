Совместная операция МВД Азербайджана и России: задержаны 69 человек

Согласно договоренности, достигнутой между министрами внутренних дел Азербайджана и России, с 18 по 23 ноября текущего года на территории приграничных районов обеих стран проведены совместные комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Граница», сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, основная цель операции - обезвреживание членов транснациональных организованных преступных формирований и террористических организаций, определение и пресечение поступления финансовых и материальных средств, направленных на осуществление преступных деяний транснациональными организованными преступными формированиями, пресечение переправки оружия, взрывчатых веществ и установок, наркотических средств.

В результате мер, охвативших приграничные районы Республики Дагестан Российской Федерации, а также Гусарский, Губинский, Хачмазский, Загатальский, Шекинский, Балакянский, Габалинский, Гахский и Огузский районы нашей страны, правоохранительные органы задержали 69 разыскиваемых лиц, в том числе 25 за совершение различных преступлений (из них 22 - по РФ), 44 разыскиваемых в качестве должников, 8 пропавших без вести были найдены и переданы семьям.

В общей сложности было изъято 117 видов оружия, в том числе 9 автоматов, 2 гранатомета, 8 пистолетов, 98 винтовок, 44 гранаты, 35 магазинов, 18 шумовых гранат, шашек и ножей, 9 ножей, кастет, около 10 тысяч патронов различного калибра.