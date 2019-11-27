Пресечена контрабанда сотен килограммов наркотиков Уникальная операция азербайджанских таможенников; фото
Азербайджанские таможенники провели очередную успешную операцию по борьбе с контрабандой наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).
Согласно информации, пресечена попытка провоза транзитом через территорию страны из Исламской республики Иран в Украину крупной партии наркотиков.
На основании полученной информации на Билясуварском таможенном посту был произведен досмотр грузовика марки Reno (AI9452HI/AI9425XK), за рулем которого находился гражданин Украины Леонид Гаевский.
Находившиеся в этом транспортном средстве 560 рулонов «кожзаменителя» украинская компания Limited Liability Company Kasrik Ukraine LLC должна была получить от иранской компании Hadyeh Golbaf Jahan Co..
Но при досмотре прицепа грузовика были обнаружены 304 кг 154 гр. героина в полиэтиленовых пакетах, приклеенных скотчем на картонные трубочки и находившиеся внутри каждого из 288 картонных трубочек цилиндрической формы в 560 рулонах «кожзаменителя».
По факту проводится расследование.