Турция высылает во Францию 11 игиловцев

Турция продолжает депортацию на родину террористов «Исламского государства». Об этом сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на семинаре по миграции и безопасности в Измире, сообщает Anadolu.

«29-30 ноября из Турции в Бельгию и Ирландию будут депортированы террористы. В начале декабря во Францию будут депортированы 11 боевиков ИГ», - сказал Сойлу.

В начале ноября Турция начала процесс депортации задержанных в Сирии боевиков-исламистов, отправив нескольких бывших игиловцев в страны их гражданской принадлежности.