Ильгар Мамедов призвал оппозицию идти на выборы

Лидер оппозиционного движения ReAL Ильгар Мамедов заявил о том, что возглавляемая им организация примет участие во внеочередных парламентских выборах. Как сообщает haqqin.az, об этом Ильгар Мамедов заявил на брифинге для журналистов.

Напомним, ранее на заседании политического совета правящей партии «Ени Азербайджан» была выдвинута инициатива о проведении досрочных выборов в Милли Меджлис. На заседании парламентское большинство признало целесообразным решение о роспуске Милли Меджлиса.

Комментируя эту информацию, Ильгар Мамедов призвал все оппозиционные силы последовать их примеру и принять участие в парламентских выборах.

Лидер ReAL также добавил, что он сам, а также активисты Расул Джафаров и Заур Гурбанов не смогут выдвинуть кандидатуру из-за законодательного ограничения, связанного с их бывшим тюремным заключением.