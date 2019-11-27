«Ени Азербайджан» проводит пресс-конференцию видео
В штаб-квартире правящей партии «Ени Азербайджан» проходит пресс-конференция, посвященная решению о роспуске Милли Меджлиса. Пресс-конференцию проводит исполнительный секретарь партии Али Ахмедов.
Напомним, ранее на заседании политического совета правящей партии «Ени Азербайджан» была выдвинута инициатива о проведении досрочных выборов в Милли Меджлис. На заседании парламентское большинство признало целесообразным решение о роспуске Милли Меджлиса.