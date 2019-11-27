Испанское СМИ: «Карабах» приехал в Севилью с ножом в зубах»

Анонсируя сегодняшний матч Лиги Европы между «Севильей» и « Карабах ом», испанская пресса делает особый акцент на том, что азербайджанская команда уже месяц не может победить ни в чемпионате Азербайджана, ни в еврокубках, но при этом не имеет права проигрывать сегодня в Испании.

«Севилья» за два тура до финиша группового этапа обеспечила себе 1-е место в группе, но хочет выиграть все шесть матчей, - пишет Mundo Deportivo. - Тренерский штаб и футболисты «Севильи» говорят о серьезном отношении к двум оставшимся играм – против «Карабаха» дома и против АПОЭЛ на выезде.

Вполне возможно, что в сегодняшнем матче с азербайджанской командой в составе «Севильи» не будет никого из игроков, выходивших на поле в последнем матче чемпионата Испании против «Вальядолида» (1:0). К тому же уже утром в воскресенье «Севилью» ждет следующий домашний матч в Ла Лиге против «Леганеса», в котором не сможет принять участие дисквалифицированный Лукас Окампос. Имевшие повреждения Хесус Навас, Серхио Регилон и Люк де Йонг приступили к тренировкам в среду, но сегодня на поле не выйдут.

«Карабах», в свою очередь, приедет на «Рамон Санчес Писхуан» с целью выжить в турнире. Чемпион Азербайджана потеряет шансы на выход из группы, если проиграет в Севилье, а АПОЭЛ выиграет в Люксембурге у «Дюделанжа». Таким образом, «Карабах» приехал в Севилью с ножом в зубах, поскольку азербайджанской команде нужно набрать очки, если он не хочет попрощаться с Лигой Европы уже после 5-го тура.