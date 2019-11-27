Портрет молодого Моцарта продали за €4 миллиона

Портрет 13-летнего Вольфганга Амадея Моцарта, один из пяти портретов, написанных при жизни композитора, продан на аукционе Christie's в Париже за четыре миллиона евро при эстимейте от 800 тысяч до миллиона евро, сообщает сайт аукционного дома.

Портрет был написан маслом на холсте по заказу чиновника Венецианской республики Пьетро Луджати в 1770 году. На картине изображен 13-летний Моцарт в красном сюртуке и белом парике, сидящий за клавесином, на котором лежит партитура.

Астрид Сентнер, директор отдела старинных картин парижского филиала Christie's, отметила, что личность художника достоверно не установлена, однако чаще всего авторство приписывают итальянцу Джамбеттино Чиньяроли. Тем не менее существует также версия, согласно которой это работа другого итальянского живописца Саверио Далла Розы - племянника Чиньяроли.