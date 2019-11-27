Представлен логотип «Евровидения-2020»

Логотип «Евровидения-2020», которое пройдет в Роттердаме, представляет собой круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в конкурсе, сообщили организаторы.

«Логотип соответствует характеристикам голландского дизайна: он минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он достаточно яркий и праздничный и, что немаловажно, широко применимый. По случайному совпадению, на первом «Евровидении» в Швейцарии в 1956 году первым выступал представитель Нидерландов, поэтому временная шкала (круга) начинается с цветов голландского флага», – приводит ТАСС слова исполнительного продюсера конкурса Ситсе Баккера.

«Мы крайне удовлетворены логотипом для «Евровидения-2020», который в совершенстве отражает 65 лет наследия. Эффектный дизайн также олицетворяет современные ценности мероприятия, такие как разнообразие и инклюзивность, и прекрасно дополняет слоган этого года, который звучит как «Откройся» (Open Up)», – добавил исполнительный директор «Евровидения» Йон Ола Санд.

95-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме 12, 14 и 16 мая 2020 года.