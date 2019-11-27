На церемонии открытия тренинга глава Управления прессы и связей с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Натик Ахундов рассказал о проводимых реформах, важной роли медиа в доведении до общественности информации о внедренных новшествах. Он также сказал, что развитие в последние годы отношений между таможенными органами и СМИ создало благоприятные условия для эффективной организации таможенного дела.

28 ноября в Лянкяране начался трехдневный учебный тренинг для представителей СМИ «Проводимые реформы в таможенной сфере: результаты и перспективы», сообщили haqqin.az в пресс-службе ГТК.

Рассказав о том, что в рамках мероприятий по усилению сотрудничества между таможенными органами и медиа организован уже 4-ый тренинг, начальник управления отметил, что информация о деятельности таможенных органов более точно и профессионально освещается в ведущих СМИ страны.

Затем на мероприятии выступил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал-майор Исмаил Гусейнов, который заявил о том, что в результате целенаправленной политики верного носителя идей общенационального лидера Гейдара Алиева, его стратегии устойчивого экономического развития президента Ильхама Алиева, проводимых им реформ во всех сферах, в том числе и в таможенной, Азербайджан за короткое время превратился в авторитетное государство, экономическая мощь которого резко возросла.

Первый заместитель Госкомитета отметил, что в успешной реализации этой политики, направленной на укрепление нашего государства и повышение благосостояния нашего народа, азербайджанские СМИ также сыграли незаменимую роль. Исмаил Гусейнов, заметив, что Гейдар Алиев и Ильхам Алиев всегда высоко оценивали эту деятельность, основанную на эффективной журналистике и идеологии по защите государственности, рассказал об исключительных заслугах СМИ в информировании широкой общественности о реформах и таможенных нововведениях, реализованных за последние несколько лет.

Исмаил Гусейнов подчеркнул, что таможенные органы всегда стремятся усилить взаимное сотрудничество со СМИ и развивать это сотрудничество.

«Роль наших СМИ в обеспечении подачи обществу и рядовому гражданину правильной, профессиональной и неформальной информации о мероприятиях, проводимых с целью эффективной организации таможенного дела, бесспорна», - сказал Исмаил Гусейнов.

Первый заместитель председателя Госкомитета подчеркнул, что в проведении реформ таможенные органы полагаются на поддержку медиа, что наша национальная пресса также поддерживает эти реформы и играет роль моста между таможней и народом за счет профессиональных репортажей и всесторонней информации.

В конце своего выступления Исмаил Гусейнов пожелал успехов представителям СМИ, выразил уверенность в том, что дальнейшее обучение будет полезным в плане дальнейшего развития отношений и связей таможенных органов со СМИ.

Затем начальник отдела экспресс-диагностических исследований Центрального управления таможенной экспертизы Али Аббасов выступил с докладом «Центральная таможенная лаборатория: предназначение и деятельность», заместитель начальника Главного управления технологических инноваций и статистики Азер Аббасов выступил с докладом на тему «Состояние внедрения информационных технологий в систему таможни в рамках реформ» и проектом «Электронная очередь». Начальник отдела контроля над освобождением от уплаты таможенных пошлин Главного управления по регулированию таможенных тарифов и выплат Фаик Оруджев и старший инспектор этого управления Фуад Мамедов выступили с презентацией «Роль таможенных органов в проведении фискальной политики и достигнутые успехи».

Тренинг продлится до 30 ноября.