Ассоциация Менеджмента и Консалтинга Otherways Group Франции удостоила ОАО «Азерэнержи» «Золотой награды за качество и выдающиеся достижения в 2019 году». Данная ассоциация исследует качество и достижения устойчивого развития предприятий в мире и поддерживается Европейскими влиятельными негосударственными организациями, сообщает пресс-служба ОАО.

На мероприятии, проходившем в 24-25 ноября в городе Роме Италии, ОАО «Азерэнержи» представляли начальник Управления внешне экономических связей Али Аббасов и начальник центра связи с общественностью и медиа Теймур Абдуллаев. На мероприятии участвовали представители из 24 стран, в том числе Франции, Японии, Греции - государственные предприятия и предприятия, большая часть акций которых принадлежит государству. К награде из стран СНГ были удостоены только Украина, Грузия и Азербайджан.

На мероприятии присутствующие были информированы о проведенных реформах и развитии в направлении энергопроизводства, энергопередачи, распределения и управления, в соответствии с энергостратегией президента Ильхама Алиева, в том числе в рамках «Программы Реабилитации».