Заявка «Севильи» на матч с «Карабахом»: нет 8 основных футболистов

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги объявил имена 18 футболистов, которые будут включены в заявку на сегодняшний матч 5-го тура Лиги Европы с « Карабах ом».

Сегодня на поле могут выйти следующие игроки: Томаш Вацлик, Серхи Гомес, Лукас Окампос, Даниэл Каррису, Рони Лопес, Мунас Даббур, Мунир Эль-Хаддади, Жюль Кунде, Яссин Боно, Хавьер Эрнандес, Алехандро Посо, Неманья Гудель, Серхио Эскудеро, Оливер Торрес, Франко Васкес, Хосе Мена Родригес, Брайан Хиль, Фелипе Чакартеги.

Отметим, что по сравнению с последним матчем «Севильи» в чемпионате Испании против «Вальядолида» в заявке команды нет сразу восьми игроков основного состава. Это – Серхио Регилон, Диего Карлос, Хесус Навас, Эвер Банега, Фернандо, Хоан Хордан, Нолито, Люк де Йонг.

Из тех, кто может сыграть с «Карабахом», с «Вальядолидом» в стартовом составе вышли лишь Вацлик, Кунде и Окампос, получивший в той игре красную карточку.

Матч «Севилья» - «Карабах» начнется сегодня ровно в полночь по бакинскому времени.